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الإثنين 21 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ماس كهربائي وراء حريق صالة مصارعة داخل مركز شباب أرض اللواء

ارشيفيه
ارشيفيه
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل واقعة نشوب حريق داخل صالة مصارعة بمركز شباب أرض اللواء بدائرة قسم شرطة العجوزة، أن ماس كهربائي سبب نشوب الحريق.

حريق صالة مصارعة بمركز شباب أرض اللواء 

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل صالة مصارعة بمركز شباب أرض اللواء بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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