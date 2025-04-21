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الإثنين 21 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الفاتيكان يدخل مرحلة “الكرسي الشاغر” بعد إعلان وفاة البابا فرنسيس

الفاتيكان يدخل مرحلة
الفاتيكان يدخل مرحلة “الكرسي الشاغر”
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تحوّل رمزي في شعار الكرسي الرسولي إيذانًا ببدء المرحلة الانتقالية.

 في أعقاب إعلان وفاة البابا فرنسيس، شهد الموقع الرسميّ للكرسي الرسولي (الفاتيكان) تغييرًا رمزيًا مهمًا، حيث استُبدل شعار النبالة التقليدي بشعار “الكرسي الشاغر” المعروف بـ Sede Vacante. يُعد هذا التغيير إيذانًا رسميًا ببدء الفترة الانتقالية التي تفصل بين نهاية حبريّة بابا وبدء أخرى جديدة.

 

رموز ودلالات.. من التاج إلى المظلة


 خلال فترة “الكرسي الشاغر”، تُستبدل الرموز البابوية في الشعار الرسمي. فيحلّ مكان التاج البابوي التقليدي، المظلة المخططة بالأحمر والذهبي. وتُعدّ هذه المظلة رمزًا تاريخيًا لغياب البابا، إذ كانت تُستخدم لحماية البابا في المسيرات الرسمية، وترمز اليوم إلى أن الكرسي الرسولي مؤقتًا بلا رأس كنسي أعلى.

 

مرحلة دقيقة قبل انتخاب البابا الجديد

ستستمرّ هذه المرحلة حتى يجتمع مجمع الكرادلة لانتخاب بابا جديد يتولى قيادة الكنيسة الكاثوليكية في العالم. وخلال هذه الفترة، تتوقف بعض المهام البابوية، فيما يُشرف الكرادلة على إدارة شؤون الفاتيكان الروحية والتنظيمية بشكل جماعي، وفقًا لقواعد محددة.

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