‎نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 في الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية عن توفير نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2025، وذلك بنظام البوكليت، بهدف تدريب الطلاب على شكل ونمط الأسئلة المتوقع في الامتحانات الرسمية.

تفاصيل النماذج الاسترشادية للإعدادية

المواد المتاحة: تشمل النماذج مواد اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، والدراسات الاجتماعية.

طريقة التحميل: يمكن للطلاب وأولياء الأمور تحميل النماذج بصيغة PDF من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اختيار "بوابة التعليم الإلكتروني".

تحديد المرحلة الإعدادية.

الدخول إلى قسم "النماذج الاسترشادية للصف الثالث الإعدادي".

تحميل النماذج المتاحة بصيغة PDF.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية

من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية يوم السبت 24 مايو 2025، وتستمر حتى الخميس 29 مايو 2025.

إجراءات تأمين الامتحانات:

أصدرت مديرية التربية والتعليم تعليمات مشددة لتأمين الامتحانات وضمان سيرها بانضباط، منها:

وضع باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة.

حفظ ورقة الأسئلة في مظاريف معتمة لا تفتح إلا داخل اللجنة بحضور الملاحظين.

منع دخول التليفونات المحمولة للطلاب والمعلمين داخل لجان الامتحان.

ملاحظات لنماذج الشهادة الإعدادية

تم تطبيق نظام البوكليت لأول مرة في امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية هذا العام، حيث يتم دمج ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة لتقليل فرص الغش وتسهيل عملية التصحيح.

تتوفر أيضًا نماذج امتحانات سابقة وحلولها على منصات تعليمية مختلفة، مما يساعد الطلاب في الاستعداد الجيد للامتحانات.

لتحميل النماذج الاسترشادية مباشرة، يمكن زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما يمكن متابعة الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية على فيسبوك للحصول على آخر التحديثات والنماذج الجديدة.