وفد التنسيقية يشارك وزير الشباب في زيارة لمحافظة البحر الأحمر وافتتاح مشروعات تنموية

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بزيارة إلى محافظة البحر الأحمر، وذلك بمشاركة وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث شملت جولة تفقدية في مدن شلاتين، وأبو رماد، وحلايب، لمتابعة المشروعات والمنشآت الشبابية والرياضية والثقافية، وافتتاح ملاعب مطورة ومراكز شبابية جديدة.

تطوير الملاعب الخماسية

جاءت الزيارة بدعوة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث استهل الوزير جولته بافتتاح أعمال تطوير ملعبين خماسيين بمركزي شباب أبو غصون ومرسى حميرة، وتفقد مركز شباب حماطة، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التنمية المتكاملة في المناطق الحدودية، وخطة تطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية.

جولة نواب وأعضاء التنسيقية برفقة وزير الشباب

وشهدت جولة نواب وأعضاء التنسيقية برفقة وزير الشباب والرياضة فعاليات رياضية وثقافية، حيث تم إقامة عدة فعاليات وأنشطة في مركز شباب مرسى حميرة، نظمها الاتحاد المصري للثقافة الرياضية التابع للإدارة العامة للاتحادات النوعية، بمشاركة واسعة من شباب وأبناء المنطقة، تأكيدًا على دور الرياضة والثقافة في تعزيز قيم الانتماء وتنمية المهارات.

المشروع القومي للقوافل التعليمية والتنويرية

كما تفقد الدكتور أشرف صبحي ووفد التنسيقية فعاليات المشروع القومي للقوافل التعليمية والتنويرية بمدرسة سعد أبو ريدة في شلاتين، والذي يُنظم للعام الثاني عشر على التوالي تحت شعار: “نطور لنبني مستقبلاً مستداماً”، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، التنمية المحلية، ومؤسسة حياة كريمة، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وشملت القوافل أيضًا جلسات توعوية حول استراتيجية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وورش عمل لمناقشة أضرار تعاطي المواد المخدرة، في إطار بناء وعي مجتمعي شامل يحصّن النشء من المخاطر.

اليوم العالمي للتراث

كما افتتح الدكتور أشرف صبحي معرضًا للحرف التراثية في مدينة شلاتين، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتراث، تحت شعار “تراثنا هويتنا”، وضم المعرض نماذج من المنتجات اليدوية المحلية التي تعكس خصوصية المنطقة وتاريخها العريق، بهدف دعم الصناعات التراثية وفتح آفاق اقتصادية جديدة لأبناء الجنوب، وهو ما يعكس اهتمام الوزارة بالهوية الثقافية والحضارية.

وخلال الزيارة، شدد وزير الشباب والرياضة على أن التعليم هو قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة، وأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالاستثمار في الإنسان، وتوفير خدمات تعليمية متطورة ومجانية للطلاب في المناطق النائية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الدولة على توفير بيئة شاملة تدعم شباب المناطق الحدودية من خلال الرياضة، التعليم، والثقافة، مشددًا على أهمية استمرار الوزارة في دعم هذه المناطق وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لها لتكون مراكز إشعاع حضاري وتنموي.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلًا من النائبة هيام الطباخ، والنائبة نشوى الشريف، عضوا مجلس النواب، والنائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، ومؤمن السيد وكريم عبد العاطي، وعادل منيب، أعضاء التنسيقية.