اقرأ غدًا في عدد البوابة: فرنسيس الثاني.. رحيل بابا الفقراء

الإثنين 21/أبريل/2025 - 08:43 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 22 أبريل 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس السيسي ينعي بابا الفاتيكان: خسارة جسيمة للعالم

فرنسيس الثاني.. رحيل بابا الفقراء

عبد الرحيم علي يكتب: باقة حب لـ«الإمام الطيب»

عيد القيامة المجيد.. صلوات مقدسة وسط أجواء روحانية

سفير مصر في باريس يتحدث لـ«البوابة» في حوار خاص

حوار مع الفرنسيان بيير ماسكوارت وشار ستيفان مارشياني مؤسسا شركة «كيما»

الفارس يترجل| اللواء أحمد حلمي عزب.. رحيل رجل التحديات الأمنية