«الجزار» يؤكد جاهزية المنشآت الصحية واستنفار طبي لتأمين احتفالات شم النسيم بالقاهرة

أكد الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة، أن جميع المستشفيات التابعة للقطاع تعمل بكامل طاقتها، مع تواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة، وجاهزية أقسام الطوارئ والاستقبال للتعامل مع كافة الحالات الحرجة، وعلى رأسها التسمم الغذائي، الحوادث، الجروح، والحروق.

خطة طبية متكاملة وانتشار الأطقم الطبية

وأشار "الجزار" إلى توافر كميات كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية في مختلف المستشفيات، لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

تأمين الأمصال ومشتقات الدم وتفعيل غرفة الطوارئ

وأوضح الدكتور الجزار أن وزارة الصحة وفرت احتياطيًا استراتيجيًا من الأمصال والطعوم وأكياس الدم ومشتقاتها، كما تم تجهيز وحدات الرعاية المركزة والحضّانات لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى رعاية متخصصة.

وفي سياق متصل، تم تفعيل الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بالمديرية، والتي تعمل على مدار الساعة تحت إشرافه المباشر، لضمان سرعة التنسيق بين مختلف المستشفيات وتحقيق الاستجابة الفورية لأي طارئ.

الطب الوقائي: لا حالات تسمم غذائي

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان هارون، وكيل المديرية للطب الوقائي، أنه لم يتم رصد أو تسجيل أية حالات تسمم غذائي حتى نهاية الاحتفالات، مشددة على استمرار الجاهزية الكاملة للفرق الوقائية، وتوافر الأمصال والأدوية بجميع المستشفيات.

تنسيق مشترك لتقديم أفضل خدمة طبية

وفي ختام تصريحاته، شدد الدكتور حمودة الجزار على أن تنفيذ خطة التأمين الطبي يتم بالتنسيق الكامل مع الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان، إضافة إلى التعاون مع رؤساء الأحياء وأقسام الشرطة، لرفع درجة الاستعداد إلى أقصى مستوياتها، وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين خلال فترة الاحتفالات.

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