الهلال يسقط في فخ التعادل أمام الشباب في الدوري السعودي

انتهت قمة الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي بين الهلال والشباب بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، في مباراة مثيرة أقيمت مساء اليوم.

شهد اللقاء بداية قوية من جانب الشباب، حيث افتتح دانيل بودينسي التسجيل مبكرًا في الدقيقة 7، بعد تمريرة من مصعب الجوير، مانحًا فريقه الأفضلية في بداية المباراة.

الهلال يسقط

رد الهلال جاء سريعًا عبر النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 31 من تمريرة رائعة لزميله سالم الدوسري، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

مع بداية الشوط الثاني، تمكن الهلال من التقدم بالنتيجة عبر قائده سالم الدوسري في الدقيقة 46 مستفيدًا من تمريرة مالكوم دي أوليفيرا، ليعزز آمال الزعيم في الخروج بالنقاط الثلاث.

التعادل

لكن الشباب رفض الاستسلام، ليعود ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 68 عبر محمد الشويرخ، بعد صناعة من كريستيان جوانكا، ليعيد المباراة إلى نقطة الصفر.