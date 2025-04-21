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الإثنين 21 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بث مباشر لمراسم تجنيز البابا فرنسيس

مراسم تجنيز البابا
مراسم تجنيز البابا فرنسيس
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البث المباشر لمراسم تشييع البابا فرنسيس من بازيليك القديس بطرس 

مراسم تشييع البابا فرنسيس 
 

في لحظة تاريخية مهيبة، تنقل البازيليك البث المباشر لمراسم تشييع البابا فرنسيس، بمشاركة واسعة من رجال الدين والمؤمنين حول العالم.

تُقام المراسم اليوم الاثنين 21 أبريل 2025، وستُنقل مباشرة عبر الإنترنت لتتيح للملايين من المؤمنين فرصة المشاركة الروحية في وداع الحبر الأعظم.

توفي البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الاثنين 21 أبريل 2025، عن عمر يناهز 88 عامًا، إثر تعرضه لسكتة دماغية أدت إلى فشل قلبي، وفقًا لتأكيدات طبيب الفاتيكان، أندريا أركانجيلي .
 

نبذة عن البابا فرنسيس
 

وُلد البابا فرنسيس باسم خورخي ماريو بيرغوليو في بوينس آيرس بالأرجنتين عام 1936. انتُخب بابا للفاتيكان في عام 2013، ليصبح أول بابا من أمريكا اللاتينية، وأول يسوعي، وأول بابا غير أوروبي في العصر الحديث. خلال فترة بابويته، عُرف بتواضعه ورؤيته التقدمية، حيث ركز على قضايا العدالة الاجتماعية، ورعاية البيئة، وحقوق الفقراء والمهمشين، ودعم الحوار بين الأديان .

 الأيام الأخيرة في حياة البابا فرنسيس 

في الأسابيع الأخيرة، كان البابا فرنسيس يتلقى العلاج في مستشفى جيميلي بروما إثر إصابته بالتهاب رئوي مزدوج . على الرغم من تحسن حالته الصحية في بعض الأحيان، إلا أن وضعه ظل حرجًا، حيث كان يعاني من صعوبة في التنفس .

ردود الفعل العالمية

توالت ردود الفعل من مختلف أنحاء العالم بعد إعلان وفاته، حيث نعى العديد من القادة السياسيين والدينيين البابا فرنسيس، مشيدين بإرثه القيادي والإنساني. من بين هؤلاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذين وصفوه بـ”قائد أخلاقي عالمي” و”مدافع عن الفقراء والمهمشين” .

الترتيبات المستقبلية

من المتوقع أن يتبع الفاتيكان الطقوس التقليدية في مراسم الجنازة، حيث سيتم دفن البابا فرنسيس في بازيليك القديسة مريم الكبرى في روما، وهو الموقع الذي اختاره بنفسه قبل وفاته  .

 

 

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