أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم.. بيتكوين ترتفع وإيثريوم تتراجع

شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم الإثنين تقلبات ملحوظة في أسعار أبرز العملات المشفرة، وسط تباين في أحجام التداول ونسب التغير اليومية والأسبوعية، حيث حافظت بيتكوين على مركز الصدارة مع ارتفاعات طفيفة، بينما سجلت عملات أخرى تراجعات ملحوظة.

بيتكوين تتصدر بارتفاع ملحوظ

سجلت عملة بيتكوين (BTC) ارتفاعًا بنسبة 2.79% خلال آخر 24 ساعة، لتصل إلى سعر 86,934.2 دولارًا، مع حجم تداول يومي بلغ 38.25 مليار دولار، وتمثل بذلك نحو 44.20% من هيمنة السوق، لتسجل قيمة سوقية إجمالية تُقدر بـ 1.72 تريليون دولار.

إيثريوم تتراجع رغم مكانتها الثانية

على الرغم من احتلالها المرتبة الثانية، فقد انخفضت عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.30% لتصل إلى 1,576.71 دولارًا، مع تراجع أسبوعي قدره 4.38%، بينما بلغ حجم التداول 13.72 مليار دولار، بقيمة سوقية تقارب 190.15 مليار دولار.

العملات المستقرة تواصل الثبات

واصلت عملة تيثر (USDT) المحافظة على استقرارها عند 1.0000 دولار، مسجلة حجم تداول ضخم بلغ 68.02 مليار دولار، ما يعكس ثقة المستخدمين فيها كملاذ رقمي مستقر. وسجلت أيضًا عملة USD Coin (USDC) استقرارًا عند 0.9998 دولارًا.

أبرز الرابحين والخاسرين

جاءت عملة بيتكوين جولد (Bitcoin Gold) على رأس الرابحين بارتفاع قوي بلغ +10.71%.

كما ارتفعت عملة MBOX بنسبة +8.10%، وعملة Stellar (XLM) بنسبة +4.34%.

في المقابل، شهدت عملة OM تراجعًا بنسبة -5.17%، وعملة إيوس (EOS) بنسبة -3.36%.

تحركات أخرى لافتة

ريبل (XRP) ارتفعت بنسبة +0.77% لتصل إلى 2.0754 دولارًا، رغم تراجعها الأسبوعي بـ 3.66%.

سولانا (SOL) تراجعت بـ 0.98% وسجلت 135.15 دولارًا.

دوج كوين (DOGE) حققت صعودًا بنسبة +2.00% لتسجل 0.1574 دولارًا.

كاردانو (ADA) ارتفعت بـ +0.59% لتبلغ 0.6197 دولارًا.

العملات الرقمية الأكثر نشاطًا

تصدرت كل من بيتكوين وريبل وOM قائمة العملات الرقمية الأكثر نشاطًا في التداول، حيث تراوحت أسعار بيتكوين ما بين 85,148.8 و88,449.6 دولارًا خلال آخر 24 ساعة، بينما تذبذبت عملة OM بين 0.4872 و0.6081 دولارًا.

القيمة السوقية العامة

بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية اليوم نحو 1.72 تريليون دولار، في ظل استمرار تدفق السيولة إلى الأسواق، خاصة من قبل المستثمرين المؤسسيين.