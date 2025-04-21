ننشر النماذج الاسترشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الدقهلية

يبحث طلاب وأولياء أمور الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية على النماذج الاسترشادية لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 وتحميل نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية بهدف مساعدتهم على الاستعداد الجيد لامتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025، والمقرّر انطلاقها يوم السبت 24 مايو المقبل في جميع محافظات الجمهورية.

وتأتي خطوة تحميل نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني، في إطار تدريب الطلاب على طبيعة ونمط الأسئلة المتوقعة في الامتحانات الرسمية.

نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالدقهلية

ونشرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية عبر صفحتها الرسمية نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية والمقرر إجراؤها بنظام البوكليت نهاية الفصل الدراسي الجاري في إطار تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم بإجراء إمتحانات أخر العام بالنظام الجديد.

تدريب طلاب الشهادة الإعدادية

أوضح المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أن النماذج الاسترشادية تهدف إلى تدريب طلاب الشهادة الإعدادية على نظام البوكليت والمقرر تنفيذه خلال امتحانات أخر العام هذا الفصل الدراسي في المواد المختلفة والتي جرى نشرها علي منصات التواصل الاجتماعي وموقع المديرية الرسمي على الانترنت والمنصات التعليمية للمدارس المختلفة.

تعميم نظام البوكلت في امتحانات الشهادة الإعدادية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أنه تقرر تعميم نظام البوكلت في امتحانات الشهادة الإعدادية المقبلة نهاية الفصل الدراسي الجاري والتأكيد على أهمية تطبيق نظام البوكليت للحد من الغش وتحقيق العداله بين الطلاب.

نماذج الشهادة الإعدادية في الدقهلية

نموذج استشرشادي امتحان اللغة العربية الشهادة الاعدادية 1

نموذج استشرشادي امتحان اللغة العربية الشهادة الاعدادية 2

نموذج استشرشادي لإمتحان الجبر الصف الثالث الإعدادي 1

نموذج استشرشادي لإمتحان الجبر الصف الثالث الإعدادي 2

نموذج استشرشادي لإمتحان الجبر الصف الثالث الإعدادي 3

نموذج استشرشادي لإمتحان الجبر الصف الثالث الإعدادي 4

نموذج استشرشادي لإمتحان الجبر الصف الثالث الإعدادي 5

نموذج استشرشادي لإمتحان الهندسة الصف الثالث الإعدادي 1

نموذج استشرشادي لإمتحان الهندسة الصف الثالث الإعدادي 2

نموذج استشرشادي لإمتحان الهندسة الصف الثالث الإعدادي 3

نموذج استشرشادي لإمتحان الهندسة الصف الثالث الإعدادي 4

نموذج استشرشادي لإمتحان الهندسة الصف الثالث الإعدادي 5