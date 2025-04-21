"النمر" يتابع الحالة العامة للمعديات وارتفاع منسوب مياه النيل بقرى أشمون

قام خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، بجولة ميدانية رافقه خلالها طارق سعد جمعة، نائب رئيس المدينة لشؤون القرى، شملت عددًا من الوحدات المحلية المطلة على نهر النيل، وذلك لمتابعة منسوب المياه والاطمئنان على سلامة الأهالي، والتأكد من عدم وجود أضرار ناجمة عن ارتفاع منسوب مياه النيل بالقرى.

رئيس المدينة يحذر من غمر أراضي طرح النهر ويوجه بسرعة الإخلاء

وخلال الجولة، شدد "النمر" على ضرورة إخلاء المواطنين والمزارعين واضعي اليد على أراضي طرح النهر بشكل عاجل حفاظًا على أرواحهم، نظرًا لارتفاع مناسيب المياه وتعرض تلك الأراضي لخطر الغمر والغرق. كما تفقد أيضًا حالة المعديات العاملة على فرع رشيد بقرى المركز، للتأكد من سلامتها وتوافر وسائل الأمان والإنقاذ اللازمة بها، حرصًا على سلامة المواطنين.

متابعة الخدمات الحكومية بطهواي



وفي سياق متصل، وخلال زيارته لقرية طهواي، وبحضور ياسمين البوهي، رئيس الوحدة المحلية، تابع "النمر" انتظام العمل داخل مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، موجهًا بضرورة بذل المزيد من الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مركز أشمون.