خلال فعاليات مؤتمر العمل العربي .."جبران" يلتقط صورة تذكارية مع فريق عمل الوزارة

حرص وزير العمل محمد جبران على التقاط صورة تذكارية مع وفد الوزارة المشارك في فعاليات الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي ، المنعقده في القاهرة ،تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وبحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من وزارات عمل، ومنظمات أصحاب أعمال وعمال عرب ، والذي تنظمه كل عام منظمة العمل العربية "إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية".

أثنى جبران على الجهود التي بذلها الوفد الرسمي في تمثيل وزارة العمل خلال الجلسات العامة واللجان المنبثقة عنها،واستعراض جهود الدولة المصرية في تطوير ملفات العمل .

وأوضح وزير العمل أن رعاية الرئيس للمؤتمر ، وتقديم كلمة له ،كان لها أثر إيجابي على الوفود المشاركة ، والتأكيد على دور مصر العروبي والمحوري في دعم كل عمل عربي مشترك يؤدي إلى التنمية ، والاستقرار.

التعاون العربي المشترك

ويناقش هذا المؤتمر خلال فترة انعقاده، وبشكل سنوى ملفات العمل، والتعاون العربي المشترك لمواجهة كافة تحديات سوق العمل حول العالم.