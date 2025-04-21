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الإثنين 21 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل نوتينجهام فورست أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

نونو سانتو
نونو سانتو
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كشف نونو سانتو المدير الفني  لنادي نوتينجهام فورست عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات  الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل الأساسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيلس

خط الدفاع: موريلو – ويليامز – أندرسون – ميلينكوفيتش

خط الوسط: توفولو – دومينجيز – دانيلو – جيبس وايت 

خط الهجوم: وود – إيلانجا

دكة البدلاء:

ميغيل ،موراتو ،سانجار ،أونيي ، كالوم  ،مورينو ،ييتس ،سوسا ،أبوت

 

يأمل نوتينجهام فورست في الخروج بنتيجة إيجابية أمام السبيرز، لتعزيز موقفه في جدول الترتيب والمنافسه على مراكز التأهل للبطولات الاوروبيه 

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