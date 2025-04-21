تشكيل نوتينجهام فورست أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

كشف نونو سانتو المدير الفني لنادي نوتينجهام فورست عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل الأساسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيلس

خط الدفاع: موريلو – ويليامز – أندرسون – ميلينكوفيتش

خط الوسط: توفولو – دومينجيز – دانيلو – جيبس وايت

خط الهجوم: وود – إيلانجا

دكة البدلاء:

ميغيل ،موراتو ،سانجار ،أونيي ، كالوم ،مورينو ،ييتس ،سوسا ،أبوت

يأمل نوتينجهام فورست في الخروج بنتيجة إيجابية أمام السبيرز، لتعزيز موقفه في جدول الترتيب والمنافسه على مراكز التأهل للبطولات الاوروبيه