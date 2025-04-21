البابا تواضروس يستقبل وفدًا من الحزب المصري الديمقراطي للتهنئة بعيد القيامة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، وفدًا من قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد القيامة المجيد.

أعضاء الوفد

ضم الوفد كل من: الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب، والمهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالنواب، وكريم الكناني، الأمين العام المساعد بالحزب والدكتورة أميرة فؤاد، أمينة المصريين بالخارج، والمهندس بهاء ديمتري أمين العاصمة، والمستشار حسني سبالة، رئيس لجنة الانضباط.

نقل الوفد لقداسة البابا تهنئة الحزب وجميع أعضائه بهذه المناسبة المجيدة، كما نقلوا تهنئة خاصة من الأستاذ فريد زهران رئيس الحزب، مؤكدين اعتزاز الحزب بدور الكنيسة في الحفاظ على النسيج المصري الواحد.