الآلاف يشيعون جثامين 5 ضحايا بحادث طريق العدالة الصحراوي في البحيرة.. صور

شهدت مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، منذ قليل، جنازة مهيبة شارك فيها الآلاف من أبناء المدينة خلال توديعهم 5 ضحايا بحادث تصادم سيارتين بطريق العدالة الصحراوي بوادي النطرون والذي أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة آخر.

وأدي الأهالي بمدينة حوش عيسي، صلاة الجنازة علي الضحايا أمام المقابر بمدينة حوش عيسي، فور وصولهم بسيارات نقل الموتي عقب تصريح النيابة العامة بدفنهم بمعرفة أهلهم وذويهم.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة حوش عيسى، عقب وصول نبأ وفاة 5 من أبناء المدينة في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ونصف نقل بطريق العدالة الصحراوي بوادي النطرون.

حادث طريق العدالة الصحراوي

شهد طريق العدالة المتفرع من طريق الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، اليوم الاثنين، حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل، نتج عنه مصرع 6 أشخاص وإصابة أخر، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وحرر محضر بالواقعة.

تلق اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل بطريق الضبعة المتفرع من طريق الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون، مما أسفر عن وفاة 6 أشخاص متأثرين بإصابتهم، وإصابة أخر بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

ضحايا حادث طريق العدالة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وفاة كل من:- أسفر الحادث عن وفاة كل من:- فارس محمد فاروق الفحام، 36 عاما، عاطف فهمي أبو سكران، 55 عاما، إسلام فخري أبو سليمة، 35 عاما، عبد الناصر عبد الستار السماك، 35 عاما، محمد كمال عنبر، 55 عاما، وجميعهم مقيمون مركز حوش عيسي، محمد سامي، 25 عاما، مقيم مركز أبو حمص، وتم إيداعهم ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى وادي النطرون التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق.

بينما أصيب محمد السيد مرسي جمعة، 28 عاما، مقيم مركز دمنهور، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليمني، وتم نقله إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحرر ومحضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

