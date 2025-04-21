ذكرى تحرير سيناء.. تنفيذ 13 مشروعاً لمعالجة المياه... استصلاح 285 ألف فدان عام 2024.. أكثر من 8000 حوض ضمن مشروعات الاستزراع السمكي

تحتفل مصر يوم الجمعة القادمة، بعيد تحرير سيناء أو ذكرى تحرير سيناء وهو اليوم الموافق 25 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة السلام.

ومنذ عام 2014 وهناك عدد من المشروعات القومية العملاقة التي تتم في شمال وجنوب أرض سيناء، كضرورة على قمة أولويات الدولة المصرية.

المشروع القومي العملاق لسيناء

حينما وجه الرئيس بتنفيذ هذا المشروع القومي العملاق لسيناء، كانت نقطة الانطلاق وأول موضع قدم لنا على أرضها هو دستور التنمية العمرانية في مصر، والمتمثل في المخطط القومي للتنمية العمرانية في لمصر حتى 2052، وبالعودة لهذا المخطط وجدنا أن هناك مناطق ذات أولوية عاجلة لتحقيق مخطط الانتشار الجغرافي للسكان في ربوع الجمهورية للوصول بالرقعة المعمورة إلى نسبة 14% من أرض مصر، بحسب موقع الهيئة العامة للإستعلامات.

تتصدر المناطق ذات الأولوية العاجلة، تنمية سيناء وإقليم قناة السويس، وهما على قمة الأولويات، مثلهما مثل منطقة الساحل الشمالي الغربي، ومنطقة الدلتا الجديدة، وكلها مناطق ذات أولوية، أشار المخطط إلى ضرورة التحرك إزاءها، ولذا فقد كانت الرؤية أمامنا أن تكون سيناء مجالا لتأسيس حياة جديدة خارج الوادي والدلتا، حتى يمكن الاستفادة من كافة الموارد الطبيعية والكنوز المتوافرة على أرضها؛ وذلك من أجل زيادة الرقعة المعمورة لمصر، وتوطين الشباب المصري في مناطق أخرى خارج الوادي والدلتا.

محاور تنمية سيناء المعلنة

مد جسور التنمية إلى سيناء لكونها كانت بمعزل في فترات عديدة عن باقي الجمهورية، وتم التركيز على أن يتم العمل على ربط سيناء بباقي الجمهورية .

تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية من أجل تمهيد الأرض لأي مشروعات تنموية سيتم تنفيذها عليها.

البدء بمجموعة من الاستثمارات؛ سواء زراعة أو صناعة، أو في أي من المجالات الاقتصادية الأخرى.

التنمية السياحية التي كانت بالفعل قائمة، حيث كان التركيز في تنمية سيناء على السياحة وخاصة في جنوبها.

إقامة مجتمعات عمرانية جديدة؛ بهدف استيعاب أهالينا في سيناء أولاً، ولاستيعاب الشباب الحريص على إيجاد فرص عمل مستقبلا.

محطة بحر البقر

تعتمد مصادر المياه الخاصة بالتنمية الزراعية في سيناء بشكل كبير على المياه المعالجة والمحلاة والجوفية، حيث تم تنفيذ 13 مشروعاً لمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي بطاقات 7 ملايين متر مكعب يومي، أبرزها محطة معالجة مصرف بحر البقر بطاقة إنتاجية 5.6 مليون م3/يوم لزراعة 456 ألف فدان بسيناء، ومحطة معالجة مصرف المحسمة بطاقة إنتاجية مليون م3/ يوم لزراعة 50 ألف فدان.

ففي قلب سيناء، وعلى بعد 10 كيلو مترات فقط من أنفاق بورسعيد، تقع محطة بحر البقر، أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم، والتي تعتبر هي الأضخم من نوعها، حيث تشكل نقطة فارقة في مسيرة تطوير الموارد الطبيعية لشبه جزيرة سيناء، وتعد المحطة جزءًا أساسيًا من برنامج تنمية سيناء، حيث تساهم في استصلاح 456 ألف فدان من الأراضي الزراعية من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي والصناعي والصرف الصحي، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي.

فازت محطة معالجة بحر البقر بثلاث جوائز هي جائزة أفضل مشروع مياه وطاقة وجائزة فى مجال السلامة والصحة المهنية وجائزة العام للابتكار بمسابقة The Big5 Egypt Impact لعام 2022.

- جائزة مشروع العام على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمسابقة مجلة ميد في نسختها الحادية عشرة لعام 2021.

- جائزة أفضل مشروع فى فئة مشروعات المياه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمسابقة مجلة ميد في نسختها الحادية عشرة لعام 2021.

- جائزة أفضل مشروع على المستوى المحلي فئة مشروعات المياه بمسابقة مجلة ميد في نسختها الحادية عشرة لعام 2021.

- جائزة أفضل مشروع فئة مشروعات المياه بمسابقة مجلة Construction Week Awards Egypt لعام 2021

- جائزة أفضل مشروع عالمي فئة مشروعات المياه والصرف الصحي في مسابقة التحكيم العالمية لمجلة ENR الامريكية لسنة 2021.

- 3 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية بخصوص إنشاء أكبر محطة معالجة مياه ومعالجة حمأة وأكبر محطة معالجة بالأوزون - سبتمبر 2021.

مد خطوط الغاز الطبيعي

بالنسبة لأبرز مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي، يصل متوسط انتاج مشروع تنمية حقل ظهر 2.4 مليار قدم3 غاز يومياً، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الثانية والثالثة من مشروع تنمية حقول شمال سيناء 100 مليون قدم3 غاز يومياً.

بلغت نسبة زيادة أطوال خطوط توصيل الغاز الطبيعي المنفذة217.8%، لتصل إلى 3226 كم في مارس 2024، مقابل 1015 كم في يونيو 2014، فضلاً عن بلوغ نسبة زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي 250% لتبلغ 84 محطة في مارس 2024، مقابل 24 محطة في يونيو 2014، فيما بلغت نسبة زيادة المنشآت التجارية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها 331.3%، حيث بلغت 4555 منشأة في مارس 2024، مقابل 1056 منشأة في يونيو 2014 .

بلغت الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها 68% حيث وصلت إلى 645 ألف وحدة في مارس 2024 ، مقابل 384 ألف وحدة في يونيو 2014، بجانب بلوغ نسبة زيادة مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 80%، حيث بلغ عددها 18 مركزاَ في مارس 2024 ، مقابل 10 مراكز في يونيو 2014 .

استصلاح 90 ألف فدان بمنطقة رابعة وبئر العبد

بلغت نسبة زيادة مساحة الأراضي المستصلحة والمنزرعة 176.7 % لتصل إلى 285 ألف فدان عام 2024، مقابل 103 آلاف فدان في يونيو 2014 .

بالنسبة لأبرز مشروعات الزراعة والثروة الحيوانية، فتشمل مشروع تنمية سيناء والذي تصل المساحة الإجمالية له 1.1 مليون فدان، منها 285 ألف فدان مساحة منزرعة، بجانب إنشاء 18 تجمعاً زراعياً بإجمالي 2122 أسرة مستفيدة، كما تم إطلاق 223 قافلة بيطرية بسيناء ومدن القناة.

تم استكمال البنية الأساسية بالكامل لمآخذ مياه الري بترعة الشيخ جابر لاستصلاح 90 ألف فدان بمنطقة رابعة وبئر العبد، والمخطط لها منذ تسعينيات القرن الماضي، فضلاً عن الانتهاء من 300 ألف فدان من الأراضي الجديدة ضمن المرحلة الأولى لمنظومة الري الحديث، بجانب تأهيل وتبطين 174 كم من الترع بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد.

الاستزراع السمكي

بالنسبة لمشروعات الاستزراع السمكي أكثر من 8000 حوض ضمن مشروعات هيئة قناة السويس والفيروز والديبة للاستزراع السمكي، وجار العمل على إنشاء 8 قرى للصيادين بتكلفة 3.5 مليار جنيه، كما تبلغ تكلفة تنمية بحيرة البردويل 120 مليون جنيه، وتكلفة تطوير ميناء الصيد البحري الجاري تنفيذه بمدينة طور سيناء بالعريش 72 مليون جنيه.

التجلي الأعظم

وعن مجال السياحة الذي تشتهر بيه سيناء، يعد مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين في جنوب سيناء واحداً من أبرز مشروعات التطوير السياحي في مصر، ويهدف إلى تحويل المدينة إلى وجهة سياحية عالمية متميزة، خاصة في مجالات السياحة الدينية، البيئية، التراثية، والتاريخية.

ويتضمن المشروع إنشاء العديد من المرافق الجديدة مثل مركز الزوار، فندق جبلي، منتجع سياحي، منطقة بازارات، حي سكني، مجمع حكومي، نادي اجتماعي، بالإضافة إلى تطوير إسكان البدو، مركز البلدة التراثية، وادي الأربعين، ممشى سياحي، وتطوير مطار سانت كاترين.

كما مشروع التجلي الأعظم يعد مكانا فريداً من نوعه على مستوى العالم، حيث تجلى الله سبحانه وتعالى في هذه البقعة المقدسة والفريدة، ما يجعلها وجهة لا مثيل لها في السياحة الدينية والروحانية.”