منتخب مصر للبوتشا يحرز ميداليتين في بطولة العالم بالبحرين

اختتمت اليوم منافسات الفردي في البطولة العالمية لتحدي البوتشيا، التي تستضيفها مملكة البحرين، وسط أداء مشرف من بعثة منتخب مصر ونجحت في حصد ميداليتين تاريخيتين في منافسات السيدات، إلى جانب نتائج قوية لباقي اللاعبين رغم الظروف الصعبة التي واجهتهم عشية اليوم الختامي.

تركيز اللاعبين

ورغم اقتراب المنتخب من تحقيق أربع ميداليات، إلا أن ظروفًا خارجة عن الإرادة أثرت جزئيًا على تركيز اللاعبين، إلا أن الجهاز الفني والطبي ورئيس البعثة نجحوا في إعادة اللاعبين إلى حالتهم النفسية والبدنية الطبيعية في وقت قياسي، ليكمل الأبطال مشوارهم بقوة.

إنجاز يُعد الأول من نوعه

وحققت اللاعبة المتألقة تسنيم جودة الميدالية الفضية في التصنيف الطبي BC1، بينما حصدت اللاعبة المخضرمة هناء علام الميدالية البرونزية في التصنيف الطبي BC4، في إنجاز يُعد الأول من نوعه في تاريخ مشاركات مصر الخارجية ضمن سلسلة بطولات التحدي.

وفي أولى مشاركاتها الدولية، جاءت اللاعبة الواعدة رحمة هشام في المركز الرابع بمنافسات BC3، بعد أداء مميز رغم الإصابة التي تعرضت لها في كتفها وأثرت على فرصها في الصعود لمنصة التتويج. كما جاء اللاعب عبد الرحمن سعد في المركز الرابع في نفس التصنيف (رجال).

وظهر باقي أعضاء المنتخب بمستوى مشرف، خاصة مصطفى محمد عبده في تصنيف BC4، الذي قدم مباريات قوية أمام أبطال العالم المصنفين، إلى جانب اللاعبة ندا إبراهيم (BC2) ورحمة مصطفى (BC3)، واللتين قدمتا أداءً واعدًا في أولى مشاركتهما الدولية. كما بذل اللاعب مهند مجهودًا كبيرًا رغم عدم التوفيق، لكن الروح القتالية التي ظهر بها تبشر بمستقبل أفضل.



من جانبه، أعرب الدكتور أحمد آدم، رئيس الاتحاد المصري للبوتشا، عن سعادته بالأداء البطولي للاعبين، مؤكدًا أن "ما تحقق هو ثمرة عمل وجهد مستمر، ودليل واضح على أننا نسير على الطريق الصحيح دون ضجة أو افتعال أزمات. فخورون بأبنائنا، ونثق أن القادم أفضل بإذن الله".