عبدالرحيم علي: باقة حب لفضيلة الإمام الأكبر

الإثنين 21/أبريل/2025 - 07:52 م

في تقديمة للعدد الخاص بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كتب الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي رئيس مجلسي إدارة وتحرير “البوابة نيوز قائلا:

” فى آخر زيارة لي لفضيلة الإمام أحمد الطيب في مكتبه بالمشيخة، كان معي وفدٌ من كُتّاب وسياسيين فرنسيين، اشتكى فضيلته من قلة اتصالي به أو تواصلي معه"

عبدالرحيم علي والإمام الأكبر

وتابع:" وفي نهاية لقاء استمر لأكثر من ثلاث ساعات خرج فضيلته ليودِّعني عند الأسانسير وأنا أعلم حجم تصرفه هذا وأعلم ماذا يفعل مع زُوَّاره من الوزراء وكبار الشخصيات؛ لذلك كان إكباري لفعلته تلك أيما إكبار، ولأنى أحبُّ الرجل وأحترمه وعلاقتي معه تمتد لعشرين عامًا مضت؛ فإنى أعتبر هذا النوع من التواصل هو أهم من التواصل المباشر، سواء عبر اللقاءات أو المكالمات".

واستطرد:" هذه باقة حب من أسرة تحرير «البوابة» لفضيلته، نقول له فيها: «سلمتَ لنا يا مولانا، ولا أرانا الله فيك شرًا».