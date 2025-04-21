إيمان كريم تشارك في تكريم الشباب الفائزين بمسابقة "وسام الخير لمبادرات 2025"

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعضو لجنة التحكيم في حفل تكريم عدد من الشباب الفائزين في مسابقة "وسام الخير لمبادرات 2025"، الذي نظمته مؤسسة مصر الخير والمجلس العربي للمسئولية المجتمعية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بمقر التعليم المدني بالجزيرة.



جاء ذلك بحضور الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعضو لجنة التحكيم بالمسابقة، والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية، ولفيف من السادة السفراء والنواب والإعلاميين.



إيمان كريم تطالب ضرورة الاستمرار في تقديم المبادرات المجتمعية

في سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني، لإحداث التكامل في الجهود، وتحقيق الأهداف المنشودة، التي تقود إلى مجتمع واع متقدم يتسع لمشاركة الجميع، وتُشارك فيه بفاعلية جميع فئاته المختلفة، مشددة على ضرورة الاستمرار في تقديم المبادرات المجتمعية، مع إتاحة المزيد من الفرص أمام الشباب، فهم أجيال المستقبل، ويقدمون خطط واعدة مبنية على أفكار تواكب الظروف المجتمعية والتطورات العالمية في مجال التنمية المجتمعية.



إيمان كريم: المجتمع المصري أصبح الآن فاعلًا بجميع فئاته المختلفة

أشارت "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجتمع المصري أصبح الآن فاعلًا بجميع فئاته المختلفة، وذلك نتاجًا لتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بالاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم وتمكينهم في جميع المجالات داخل المجتمع المصري، لافته أن هذه التوجيهات كانت بمثابة إشارة البدء لكافة جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في العمل على إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة البرامج والخطط، بما يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر2030"، والمبادرة القومية لبناء بناء الإنسان التي دعا إليها الرئيس السيسي.

أوضحت أنه تم اختيارها عضو لجنة تحكيم في لجنة مبادرات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وقامت اللجنة منذ أكثر من 7 أشهر بتحكيم أكثر من 6 مبادرات في هذا الشأن، لافته أن المبادرة التي فازت في هذه المسابقة مبادرة " إتاحة بلا حدود" التي تعمل على دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري، لصاحبها أحمد محمد نجيب.



الجدير بالذكر أن مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية أطلقت النسخة الثانية من مسابقة «وسام الخير للمبادرات» العام الماضي، وتستهدف الشباب العربي في الفئة العمرية من 16 إلى 45 عامًا على مستوى الوطن العربي، وتتضمن عدة مجالات منها الأعمال والمبادرات في عدد من المجالات المختلفة، كمبادرات خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، والمبادرات الثقافية والفنية، والابتكارات العلمية والتكنولوجية، والمبادرات المجتمعية التطوعية.