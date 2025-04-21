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الإثنين 21 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"الأولمبية الدولية" تثمن التواصل البناء مع وزارة الشباب والرياضة المصرية

الشاذلي
الشاذلي
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صرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، بأن  الوزارة  تلقت ردا رسميا من اللجنة الأولمبية الدولية يثمن التواصل البناء مع الشباب والرياضة والرد السريع على خطابات الأولمبية الدولية.

خطاب اللجنة الأولمبية الدولية 

وأكد متحدث الوزارة، أن خطاب اللجنة الأولمبية الدولية تضمن التأكيد على تقديرها البالغ للتعاون مع الوزارة وإشادتها بالتعاون الوثيق مع الوزارة فى شأن سرعة الاستجابة والشفافية. وكذلك الالتزام الواضح من الوزارة.

وأشار إلى أن الأولمبية الدولية ثمنت على حرص الوزارة على إرسال نسخة باللغة الإنجليزية فور الانتهاء من صياغتها شكلا وموضوعا، وكذلك عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس للتأكيد على التوافق التام بين تصور المقترحات والتعديلات المزمع الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة. 

يذكر أن  هذا الخطاب يأتي ردا على  الخطاب الذى ارسلته وزارة الشباب والرياضة الاسبوع الماضي  إلى  اللجنة الأولمبية الدولية بشأن مقترحات تعديل بعض نصوص قانون الرياضة. 

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