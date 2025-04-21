أمين عام رابطة العالم الإسلامي يعزّي الفاتيكان في وفاة البابا فرانسيس

بعثَ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد العيسى، رسالةَ تعزيةٍ ومواساةٍ إلى نيافة الكاردينال بيترو بارولين، رئيس الوزراء وأمين السرّ بدولة الفاتيكان، في وفاة قداسة البابا فرانسيس.

إشادة بالصداقة والتعاون المشترك

ثمَّن معاليه في الرسالة علاقة الصداقة التي جمعت الفقيد بالرابطة، مشيرًا إلى أثرها الإيجابي والملموس على التعاون البنّاء بين الجانبين في خدمة القيم الإنسانية المشتركة، وتعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان.

تعازٍ للأمة الكاثوليكية

وأعرب الشيخ العيسى، عن بالغ تعازيه ومواساته لعموم الأمة الكاثوليكية في هذا المصاب الجلل، سائلًا الله أن يلهم الجميع الصبر والسلوان في فقدان هذا الرمز الديني الكبير.