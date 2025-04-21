جامعة قناة السويس تنفذ برنامجا تدريبيا لإعداد قيادات لشغل وظيفة مديري الإدارات

نظمت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا متكاملا تحت عنوان "الإعداد لشغل وظيفة مديري الإدارات"، استهدف 49 متدربًا من العاملين بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبإشراف عام من الدكتور عبد الرحيم أحمد المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية.

محاضرات مستمرة

شارك في تقديم المحاضرات نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، هم الدكتورة نهى العاصي أستاذ دكتور بكلية التربية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم فارس أستاذ دكتور بكلية الطب البيطري، والدكتور أسامة سليم أستاذ دكتور بكلية الآداب، والدكتورة رانيا حمدي المدرس بكلية التجارة، إلى جانب الأستاذ علاء متولي مدير عام التنظيم والإدارة سابقًا.

جاء البرنامج بإشراف تنفيذي من رجاء حاتم المدير الإداري لمركز تدريب العاملين، وكريمة سليمان، وتولت مسؤولية التنظيم نجلاء محمود ودعاء الحمادي.

مهارات قيادية

وتضمن البرنامج مجموعة من المحاضرات المتخصصة التي تناولت المهارات القيادية وسلوك القائد الفعال، والمفاهيم الإدارية الحديثة وانعكاساتها على تطوير الأداء، واختصاصات مدير الإدارة، إلى جانب إعداد برامج العمل ومتابعة وتقييم التنفيذ، بالإضافة إلى تنمية مهارات التفكير الابتكاري لحل المشكلات.