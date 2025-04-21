وزير التموين: مد فترة صرف الدعم الإضافي على البطاقات للمستحقين حتى نهاية مايو

قرر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة صرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية على بطاقات التموين حتى نهاية شهر مايو 2025.

تسهيلات إضافية للأسر الأولى بالرعاية

يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على دعم الفئات الأكثر احتياجا، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، خاصةً أولئك الذين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم من المنحة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.

متابعة دورية لضمان صرف الدعم

أكدت وزارة التموين أن القرار جاء بناءً على المتابعة المستمرة لمنظومة صرف السلع التموينية، وحرص على ضمان حصول كل مستحق على الدعم الإضافي بشكل منتظم وعادل، بما يحقق استقرار أكبر للأسر المستفيدة من بطاقات التموين.

صرف السلع

أوضحت الوزارة أن صرف السلع خلال شهر مايو سيتم وفق نفس القواعد والضوابط المعمول بها سابقًا، مع استمرار ضخ السلع من مخازن شركتي الجملة إلى المنافذ التموينية، والسماح للبقالين بالاستعاضة من المخازن دون التقيد بعدد مرات الاستعاضة شهريا، لضمان توافر السلع وسلاسة عملية الصرف.

صرف المستحقات قبل نهاية مايو

ووجهت الوزارة دعوة لجميع المواطنين المستفيدين من المنحة الإضافية، بسرعة التوجه إلى المنافذ التموينية خلال شهري إبريل ومايو لصرف كامل مستحقاتهم، قبل انتهاء المهلة المحددة.