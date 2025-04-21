المنتخب الوطنى تحت 20 عاما يلتقى نيجيريا غدا استعدادا لأمم أفريقيا

واصل المنتخب الوطنى للشباب تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه، تدريباته استعدادا لخوض بطولة كأس الأمم الافريقية التي تقام في مصر خلال الفترة من 27 ابريل الجارى حتى 18 مايو المقبل.



تجربة قوية

ويلتقى المنتخب الوطنى للشباب نظيره النيجيرى وديا في تمام الخامسة مساء غد الثلاثاء بإستاد القاهرة الدولى، في تجربة قوية ضمن برنامج الاعداد للبطولة الأفريقية التي يتأهل منها أول أربع منتخبات إلى كأس العالم القادمة فى تشيلي .



ملعب المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية

أقيم مران اليوم ( الإثنين ) على ملعب المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة .. وتعتبر تجربة نسور نيجيريا غدا هى البروفة الأخيرة للقاء الافتتاح المقرر أن يجمع الفراعنة مع جنوب أفريقيا الأحد المقبل على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى التى تضم : مصر وجنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا .

شهد المران حضور وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، وحرص على تحفيز اللاعبين ومساندتهم قبل المعترك الافريقي مؤكدا على ثقته فيهم وفى الجهاز الفني الوطني بقيادة أسامة نبيه .

وفى كلمته قبل انطلاق المران، حفز أسامه نبيه لاعبيه وطالبهم بالالتزام الكامل بتعليماته الفنية والتركيز حتى لا تكرر الأخطاء وخاصة التي تتعلق بإهدار الفرص السهلة أمام المرمى، مشددا على ثقته الكبيرة فى قدرة اللاعبين على تحقيق طموحات الجماهير المصرية.