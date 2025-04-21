بمشاركة 500 طفل.. مطروح تحتفل بأعياد الربيع وشم النسيم بمتنزه كليوباترا الترفيهي .. صور

نظمت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، احتفالا بأعياد الربيع وشم النسيم، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وذلك بحديقة كليوباترا الترفيهية، بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وبمشاركة أكثر من 500 طفل وشاب من ذوى الهمم وأسرهم وسط فرحة وبهجة كبيرة.

عروض فنية ومسابقات رياضية ترفيهية



تضمنت الاحتفالية عدد من الفعاليات الفنية والعروض الفنية والأغاني والمسابقات الرياضية والترفيهية بين الأطفال مع توزيع الجوائز.

مدير سياحة مطروح: الاحتفالية شهدت إقبالا كبيرا من الأطفال والشباب



وأوضح محمد أنور مدير عام إدارة السياحة والمصايف بمطروح، أن الفعاليات شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين والأطفال الذى ارتادوا الحديقة منذ الصباح حتى عصر اليوم الإثنين، احتفالاً بأعياد الربيع، والاستمتاع بالطقس المعتدل مع الحرص على إضفاء روح البهجة على الأطفال ورواد الحديقة.

وأشار مدير السياحة إلى أنه تم خلال الاحتفالية ألعاب شد الحبل والبلياتشو والتنورة والكرة الطائرة والكراسي الموسيقية وغيرها من المسابقات الترفيهية، وعروض فنون ومسابقات رياضية مع تقديم هدايا قيمه للمشاركين.

الحدائق والمتنزهات العامة تشهد إقبال كبير في شم النسيم

واستقبلت الحدائق والمتنزهات العامة بالمحافظة روادها على مدار اليوم والمساء مع تنظيم عدد من الفعاليات.

محافظ مطروح يوجه باستمرار رفع درجة الاستعداد ومتابعة كافة المرافق والخدمات

وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على استمرار المتابعة وجاهزية كافة الجهات المعنية بالمحافظة خلال الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم مع الإقبال السياحى على المحافظة، واستمرار رفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي ظروف طارئة خاصة فى كافة المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة، وعمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة مطروح على مدار ٢٤ ساعة لتلقى أى بلاغات أوشكاوى على الخط الساخن ( ١١٤ أو ت ٠٤٦٤٩٣٣١٥٨ لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة مع مسئولي القطاعات المختلفة لنهو أية مشاكل أو شكاوى.



وأكد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على ضرورة المراقبة والمتابعة المستمرة للأسواق والوقوف على سلامة المعروض من السلع الغذائية؛ حرصا على سلامة وصحة المواطنين من خلال المديرات المعنية من مديرية التموين والطب البيطرى والصحة و مجالس المدن، وإدارة السياحة ومباحث التموين وغيرها للمرور الدورى، مع الاستعدادات والجاهزية التامة بجميع مستشفيات المحافظة والاطمئنان على توافر الأدوية والامصال اللازمة وتواجد الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض وجاهزية مرفق الإسعاف لأى طوارئ، مع تيسير الحركة المرورية بالشوارع.

مطروح تحتفل بأعياد الربيع وشم النسيم بمتنزة كليوباترا

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