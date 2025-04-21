كريم بنزيما يقود تشكيل الاتحاد أمام الاتفاق في الدوري السعودي

كشف الجهاز الفني لفريق الاتحاد عن التشكيل الأساسي لمواجهة الاتفاق، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة دوري روشن السعودي، في اللقاء الذي يقام على أرضية ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: محمد قاسم المحاسنة

خط الدفاع: سعد الموسى – دانيلو بيرييرا – حسن كادش

خط الوسط: فواز الصقور – نغولو كانتي – فابينيو – حسام عوار

خط الهجوم: أوناى هيرنانديز – موسى ديابي – كريم بنزيما

أجواء المباراة:

يدخل الاتحاد اللقاء وعينه على حصد النقاط الثلاث لمواصلة نتائجه الإيجابية وإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة،

ويعتمد الاتحاد على خبرات لاعبيه الدوليين مثل كريم بنزيما وكانتي وفابينيو، إلى جانب العناصر الشابة التي أثبتت قدراتها هذا الموسم.