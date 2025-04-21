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الإثنين 21 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تنفي وفاة متهم داخل قسم شرطة بالقاهرة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن الزعم بمعاناة أحد المتهمين المحبوسين بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة وتردى حالته الصحية لإصابته بمرض الدرن دون تقديم العلاج اللازم له.

المتهم محكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات 


وأكد المصدر أن المذكور "محكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات فى قضية إتجار بمادة الهيروين المخدر، وتم توقيع الكشف الطبى عليه منذ بدء حبسه إحتياطيًا لتحديد حالته الصحية إسوةً بالمتبع وتبين وجود تاريخ مرضى له.. وتم نقله لإحدى المستشفيات عدة مرات لمتابعة تلقيه العلاج اللازم، كما يتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية له بمحبسه.. وسيتم نقله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية عقب إنتهاء الإجراءات القضائية بشأنه.

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن الزعم بمعاناة أحد المتهمين المحبوسين بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة وتردى حالته الصحية لإصابته بمرض الدرن دون تقديم العلاج اللازم له الكشف الطبي بالسجن المشدد 10 سنوات محكوم عليه بالسجن مراكز الإصلاح والتأهيل