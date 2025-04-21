محافظ دمياط يتفقد احتفالات شم النسيم في ميدان الساعة

استكمل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولته التى أجراها خلال يوم شم النسيم للاطمئنان على الخدمات المقدمه للمواطنين، بتفقد حديقة بنت الشاطىء بمدينة دمياط رافقه خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، وسمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

منطقة ألعاب اطفال في ميدان الساعة

حيث تابع " الدكتور أيمن الشهابى " مستوى الخدمات بالحديقة وجاهزية منطقة العاب الأطفال، وحرص على التواصل مع المواطنين وتهنأتهم باعياد الربيع واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير الإرتقاء بمستوى الخدمات والعمل على تلبية مطالبهم.

هذا ويشار إلى أن حديقة بنت الشاطىء تُعد من أهم المنتزهات التى تتوسط مدينة دمياط وتطل على كورنيش النيل وتشهد إقبال كبير خاصةً خلال الإجازات والأعياد

قام المحافظ بمشاركة الأطفال في تلوين بيض شم النسيم وقام بمشاهدة مباريات كرة القدم الشاطئية في راس البر في دمياط وسط اجواء احتفالية بشم النسيم في دمياط

و استهل " المحافظ " الجولة بتفقد العمل ببوابة رأس البر الشرقية، لمتابعة سير العمل بها ومدى جاهزيتها، لاستقبال رواد المدينة من دمياط والمحافظات المجاورة، حيث شهدت المدينة إقبال كبير منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

كما تفقد الشواطئ وتابع كافة التجهيزات به من انتشار لفرق الإنقاذ ومتطوعى الهلال الأحمر، وسيارات الإسعاف وكذلك إقامة نقاط لتجميع الأطفال التائهين، وجاهزية الشواطئ المجانية التى تم تحديدها وتوافر الشماسى والكراسي بتلك المساحات بالمجان لرواد المدينة، وكذلك جاهزية وملاعب كرة قدم وكرة طائرة.

تخفضيات بمناسبة شم النسيم

كما شهدت الكافيتريات تخفيضات خلال شم النسيم، حيث بلغ الشمسية والطاولة و٣ كراسي ب١٥٠ جنبه بدلًا من ٢٠٠ جنيه مع تخصيص أماكن مجانية للجمعيات الخيرية.

كما تواجدت نقاط الإسعاف ورجال الإنقاذ البحري للحفاظ على سلامة المواطنين والمظهر الحضارى للمدينة.

كما تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الجهود المبذولة بالتنسيق بين الوحدة المحلية بمدينة رأس البر وإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وجاهزية الشواطئ المجانية بعدد ٣٨ موقع موزعين بطول الشاطئ وذلك فى إطار احتفالات المدينة باعياد الربيع.