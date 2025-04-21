قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، العزاء للعالم أجمع في وفاة البابا فرنسيس، الذي قدم خدمات جليلة للبشرية، مضيفًَا أن البابا الراحل كان دائمًا رمزًا للسلام والحق، مشيرًا إلى دعمه المتواصل للإنسان المظلوم والمهمش في المجتمع، ومنح صوته للقضايا الإنسانية العادلة.

وأكد البابا تواضروس، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز، أن علاقته بالبابا قرنسيس كانت دائمًا محط احترام وود، مبينًا أنه كان يتمتع بروح التسامح والوداعة.

البابا تواضروس: البابا فرنسيس كان رمزًا للسلام والتضامن الإنساني

وأشار إلى زيارة البابا فرنسيس لمصر في عام 2018، حيث التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تطرق إلى زياراته للبابا في عامي 2013 و2023، تزامنًا مع احتفالات الكنيسة الكاثوليكية بمرور 50 عامًا على العلاقات بين الكنيستين.

وأوضح البابا تواضروس، أن البابا فرنسيس أمضى حياته في خدمة الكنيسة الكاثوليكية، وكان مثالًا حيًا للتواضع المسيحي، مقدمًا نموذجًا يحتذى به في خدمة الآخرين طوال مسيرته الراعوية.