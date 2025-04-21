الكاميرلينغو.. من هو "خادم البابا" المكلّف بإدارة الفترة الانتقالية في الفاتيكان؟

أعلن الكاردينال كيفن فاريل، "كاميرلينغو الكنيسة الكاثوليكية الرومانية"، رسميًا عن وفاة البابا فرنسيس صباح اليوم الاثنين.

وجاءت الوفاة بعد سلسلة من المضاعفات الصحية التي واجهها البابا الراحل، حيث توفي عن عمر يناهز 88 عامًا نتيجة لمشاكل صحية شملت الالتهاب الرئوي وفشل الجهاز التنفسي.

مهام "الكاميرلينغو" في فترة شغور الكرسي الرسولي

في وقت شغور الكرسي الرسولي، ينتقل دور "الكاميرلينغو" إلى الواجهة، وهو المسؤول الفاتيكاني المكلف بالإشراف على الأعمال اليومية والروتينية للكنيسة.

هذه الفترة، التي تبدأ بعد وفاة البابا وتنتهي مع انتخاب خليفة له، تعرف بـ "الكرسي الشاغر" (Sede Vacante).

ورغم أهمية الدور الذي يلعبه الكاميرلينغو في تسيير الأمور اليومية، فإنه لا يملك الصلاحية لاتخاذ قرارات عقائدية أو تلك المتعلقة بالشؤون التي تكون حصريّة للبابا.

مسؤوليات الكاميرلينغو: الإشراف على الإجراءات بعد وفاة البابا

كلمة "كاميرلينغو" تأتي من مصطلح "كاميراريوس دوميني بابا" الذي يُترجم إلى "خادم البابا"، وتشمل مسؤولياته الأساسية إدارة الشؤون الدنيوية للكرسي الرسولي، وتنظيم الإجراءات التقليدية التي تتبع الإعلان الرسمي عن وفاة البابا.

أحد المهام الأساسية للكاميرلينغو هي التحقق رسميًا من وفاة البابا، وهو ما يتطلب حضور طبيب وشهادة وفاة، وفيما مضى، كان يتم التحقق من الوفاة من خلال طريقة تقليدية قديمة كانت تشمل النقر بمطرقة فضية على جبهة البابا ثلاث مرات، وهو ما تم استبداله بالإجراءات الطبية الحديثة.

إجراءات ما بعد وفاة البابا: من إغلاق المسكن إلى كسر الخاتم

يتولى الكاميرلينغو أيضًا مهمة إغلاق مسكن البابا وختمه بالشمع الأحمر، وهي عملية رمزية تشير إلى بداية فترة شغور الكرسي، وكان البابا فرنسيس قد اختار الإقامة في جناح صغير بدار ضيافة الفاتيكان، والمعروفة باسم "بيت القديسة مارتا"، بدلًا من الشقق التقليدية في القصر الرسولي.

ومن بين المهام الأخرى التي يتولاها الكاميرلينغو، نقل جثمان البابا إلى كاتدرائية القديس بطرس لتمكين الجمهور من إلقاء النظرة الأخيرة عليه، كما يتولى الكاميرلينغو وثلاثة من مساعديه من بين الكرادلة الناخبين مهمة كسر "خاتم الصياد" الخاص بالبابا الراحل، الذي يُستخدم لتوثيق الوثائق الرسمية.

طقوس الحداد واستعدادات الجنازة

بعد وفاة البابا، تبدأ طقوس الحداد التي تستمر تسعة أيام، حيث يتولى الكرادلة تحديد موعد الجنازة ودفن البابا الراحل، وبحسب الدستور الرسولي، يجب أن تبدأ هذه الطقوس بين اليوم الرابع والسادس بعد الوفاة.

في هذه الفترة الانتقالية، يقدم رؤساء أقسام الفاتيكان استقالاتهم، ويظل الكرادلة المسؤولين عن تحديد هوية البابا الجديد.