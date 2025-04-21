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الإثنين 21 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زمالك 2009 يفوز على غزل المحلة بثنائية نظيفة

فريق 2009
فريق 2009
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فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009 على غزل المحلة بثنائية نظيفة، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الـ 30 لبطولة الجمهورية للناشئين. أحرز ثنائية الزمالك، عزت محمد، وأدهم محمد. 

لاعبو الزمالك مسيطرون 

سيطر لاعبو الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها، وظهر الفريق بشكل متميز على المستوى الفني والبدني، خلال شوطي اللقاء، ونتج عن ذلك تسجيل هدفين كما أهدر الفريق أكثر من فرصة محققة. 

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من، بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوة المدير الفني لحراس مرمى القطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع.

فريق الزمالك 

 ويقود فريق 2009 كل من: " سامي عبد الحليم مدربًا، معتز صلاح مساعدًا للمدرب، أحمد عبد العزيز بوكس مدربًا لحراس المرمى، خالد عمران إداريًا، مصطفى السيد يونس أخصائيًا للإصابات والتأهيل، سيد معتز معدًا بدنيًا، عمرو عيسى محللًا للأداء، يوسف سيد مسؤولًا للمهمات".

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