وزيرة التضامن توجه بدراسة حالة أسر حادث المنيا.. وتقديم التدخلات اللازمة لكل أسرة

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بدراسة حالة الأسر التي تعرض أبنائها لحادث السير المروع الذي وقع قبل يومين في محافظة المنيا، حيث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين أغلبهم من الأطفال.

تقديم التدخلات اللازمة لكل أسرة

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بدراسة حالة كل أسرة بمفردها، وتقديم التدخلات اللازمة لكل أسرة، فضلا عن توجيه مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا، بسرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم أسر الضحايا والوقوف علي أشكال الدعم اللازمة لكل أسرة ومدي إمكانية ضمهم لبرنامج "تكافل وكرامة".

صرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا والمصابين، وذلك بالتنسيق مع محافظة المنيا.