نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالقليوبية.. التفاصيل الكاملة بالصور

يرغب الكثير من الطلاب في تحميل نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني، بهدف مساعدتهم على الاستعداد الجيد لامتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025، والمقرّر انطلاقها يوم السبت 24 مايو المقبل في جميع محافظات الجمهورية.

وتأتي خطوة تحميل نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني، في إطار تدريب الطلاب على طبيعة ونمط الأسئلة المتوقعة في الامتحانات الرسمية.



نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالقليوبية

ونشرت مديرية التربية والتعليم عبر وسائل التواصل الاجتماعي نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية والمقرر إجراؤها بنظام البوكليت نهاية الفصل الدراسي الجاري في إطار تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم بإجراء إمتحانات أخر العام بالنظام الجديد.

تدريب طلاب الشهادة الإعدادية

وأوضح مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن النماذج الاسترشادية تهدف إلى تدريب طلاب الشهادة الإعدادية على نظام البوكليت والمقرر تنفيذه خلال امتحانات أخر العام هذا الفصل الدراسي في المواد المختلفة والتي جرى نشرها علي منصات التواصل الاجتماعي وموقع المديرية الرسمي على الانترنت والمنصات التعليمية للمدارس المختلفة.



تعميم نظام البوكلت في امتحانات الشهادة الإعدادية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تقرر تعميم نظام البوكلت في امتحانات الشهادة الإعدادية المقبلة نهاية الفصل الدراسي الجاري والتأكيد على أهمية تطبيق نظام البوكليت للحد من الغش وتحقيق العداله بين الطلاب.

نماذج الشهادة الإعدادية

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