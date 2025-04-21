مستقبل وطن يلتقي كوادره في محافظتي الجيزة والقليوبية.. ويناقش استراتيجية عمل الفترة المقبلة

استكملت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، سلسلة اجتماعاتها التنظيمية مع أمانات الحزب في محافظتي الجيزة والقليوبية، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التنظيمية الموسعة، والتي يعقدها الحزب، مع كافة الكوادر والقيادات والقواعد التنظيمية للحزب، بجميع محافظات الجمهورية، لاستعراض رؤية واستراتيجية الحزب المقبلة، والاستماع لكوادره، فيما يتعلق بدور واختصاصات الأمانات النوعية المختلفة، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب عصام هلال، الأمين العام المساعد، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد، والنائب عادل ناصر، الأمين العام المساعد، والدكتور محمد سعفان أمين الحزب بمحافظة الجيزة، والنائب مصطفي النفيلي أمين التنظيم بمحافظة القليوبية، وعدد من الأمناء المركزيين، وأعضاء هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزي، وأمناء الحزب والتنظيم والأقسام والمراكز بمحافظتي الجيزة والقليوبية.

من جانبه، أعرب النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن عن تقديره لقيادات الحزب في محافظتي الجيزة والقليوبية على أدائهم المتميز خلال الفترة الماضية، مشيدًا بالحشود الكبيرة والمشاركة الفعالة في الفعاليات المختلفة.

العمل التنظيمي وتفعيل الاجتماعات مع الوحدات الحزبية

وفي السياق ذاته، تحدث النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد، عن أهمية الاجتماعات المباشرة بين الأمانة المركزية والأقسام والمراكز في المحافظات، والتركيز على العمل التنظيمي وتفعيل الاجتماعات مع الوحدات الحزبية.

كما أكد النائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد، أهمية استكمال تشكيل هيئات أمانات المكاتب بالمراكز والأقسام في محافظتي الجيزة والقليوبية، وسرعة تشكيل هيئات مكاتب الوحدات الحزبية.

وفي نفس الوقت، أشاد النائب عادل ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، بجهود حزب مستقبل وطن والدور الملموس له في كافة محافظات الجمهورية، وفي قطاعات مختلفة.

وشهد الاجتماع نقاشًا وتفاعلًا بين الحضور حول مختلف القضايا ذات الصلة، مع الاستماع إلى كافة مقترحاتهم بما يحقق استراتيجية الحزب.