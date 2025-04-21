أبرز المعلومات حول مصنع الكمرات الخرسانية سابقة الصب لمشروع مترو الإسكندرية

تقدم لكم البوابة نيوز، اليوم الإثنين، أبرز المعلومات عن مصنع الكمرات الخرسانية سابقة الصب لمشروع مترو الإسكندرية.

معلومات عن المصنع

-يقع المصنع بمنطقة "ميرغم" غرب محافظة الإسكندرية على مساحة 150 ألف كم.

-يتم فيه تصنيع الكمرات الخرسانية سابقة الصب بمشروع مترو الإسكندرية تمهيدا لتركيبها بالكباري التي تربط بين محطات المشروع.

-يوجد به عدد (4) خطوط لإنتاج الكمرات تعمل معا على مدار الأسبوع طوال 24 ساعة دون توقف. يبلغ طول الخط الواحد 100 متر.

-يضم المصنع ورش لتصنيع الأقفاص الحديدية للكمرات، ومحطة خلط للخرسانة بالإضافة إلى عدد (6) رافعات لنقل الكمرات، ومعمل لاختبار الخرسانة، وأماكن لتخزين الكمرات بعد الصب.

-يسع المصنع لتخزين 350 كمرة، ويبلغ طول الكمرة الخرسانية من 20 إلى 30 مترا.

-تتم أعمال التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقا. وجارى حاليا إنتاج كمرات المشروع وذلك تمهيدًا لتركيبها خلال الأيام المقبلة.