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الإثنين 21 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أبرز المعلومات حول مصنع الكمرات الخرسانية سابقة الصب لمشروع مترو الإسكندرية

مصنع الكمرات الخرسانية
مصنع الكمرات الخرسانية
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تقدم لكم البوابة نيوز، اليوم الإثنين، أبرز المعلومات عن  مصنع الكمرات الخرسانية سابقة الصب لمشروع مترو الإسكندرية. 

معلومات عن المصنع 

-يقع المصنع بمنطقة "ميرغم" غرب محافظة الإسكندرية على مساحة 150 ألف كم.

-يتم فيه تصنيع الكمرات الخرسانية سابقة الصب بمشروع مترو الإسكندرية تمهيدا لتركيبها بالكباري التي تربط بين محطات المشروع.

-يوجد به عدد (4) خطوط لإنتاج الكمرات تعمل معا على مدار الأسبوع طوال 24 ساعة دون توقف. يبلغ طول الخط الواحد 100 متر.

-يضم المصنع ورش لتصنيع الأقفاص الحديدية للكمرات، ومحطة خلط للخرسانة بالإضافة إلى عدد (6) رافعات لنقل الكمرات، ومعمل لاختبار الخرسانة، وأماكن لتخزين الكمرات بعد الصب.

-يسع المصنع لتخزين 350 كمرة، ويبلغ طول الكمرة الخرسانية من 20 إلى 30 مترا.

-تتم أعمال التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقا. وجارى حاليا إنتاج كمرات المشروع وذلك تمهيدًا لتركيبها خلال الأيام المقبلة.

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