استعدادات مكثفة في الفاتيكان وروما لنقل مراسم تجنيز قداسة البابا فرنسيس.. صور

تتواصل الاستعدادات على قدم وساق في الفاتيكان والعاصمة الإيطالية روما لنقل مراسم تجنيز قداسة البابا فرنسيس، والتي من المقرر أن تُقام خلال الأيام المقبلة في ساحة القديس بطرس، وسط حضور رسمي وشعبي واسع من مختلف أنحاء العالم.

خطة إعلامية واسعة النطاق

وأعلنت الجهات المنظمة في الكرسي الرسولي عن خطة إعلامية وتقنية شاملة لتأمين التغطية المباشرة للمراسم عبر مختلف الوسائل الإعلامية، بما في ذلك البث التلفزيوني والرقمي.

تم تخصيص عشرات الفرق الإعلامية لتوثيق الحدث ونقله إلى مئات الملايين من المشاهدين حول العالم، في حين ستقوم وكالات أنباء عالمية ببث المراسم مباشرة بلغات متعددة، عبر الأقمار الصناعية والمنصات الرقمية.

تعزيزات أمنية غير مسبوقة

من جهتها، عززت السلطات الإيطالية إجراءاتها الأمنية في محيط الفاتيكان، حيث تم نشر الآلاف من عناصر الشرطة وقوات الأمن الخاصة، إضافة إلى وحدات مكافحة الإرهاب.

كما تم إغلاق عدد من الطرق المؤدية إلى الساحة، وفرض قيود على الحركة الجوية فوق الفاتيكان، لضمان أمن المشاركين وحسن سير المراسم.



حضور دولي ورسمي رفيع المستوى

ويتوقع أن يحضر الجنازة عدد كبير من زعماء العالم، ورؤساء الكنائس، إلى جانب ممثلين عن الأديان المختلفة، في مشهد يعكس المكانة الروحية والرمزية الكبيرة التي كان يتمتع بها البابا فرنسيس، والذي قاد الكنيسة الكاثوليكية منذ عام 2013 وحتى وفاته.



مراسم وفق التقاليد البابوية

يُشار إلى أن الكرسي الرسولي أعلن في بيان رسمي أن المراسم ستتم وفقًا للتقاليد البابوية الراسخة، مع إضافة بعض اللمسات الخاصة التي أوصى بها قداسة البابا فرنسيس قبل وفاته، والتي تُجسد تواضعه واهتمامه بالفقراء والعدالة الاجتماعية.

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