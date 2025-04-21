نقيب المحامين ينعى البابا فرنسيس: رحل بعد مسيرة مشرفة في خدمة الإنسانية

نعى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بمزيد من الآسى والحزن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي رحل بعد مسيرة مشرفة في خدمة الإنسانية، وتعزيز الحوار بين الأديان، والدفاع عن حقوق الإنسان.

مواقف البابا فرنسيس النبيلة تجاه القضايا العربية والإسلامية،

وأشاد نقيب المحامين، بمواقف البابا فرنسيس النبيلة تجاه القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها دعمه للقضية الفلسطينية ورفضه لخطاب الكراهية والإسلاموفوبيا.

ويتقدم رئيس اتحاد المحامين العرب، بخالص العزاء للكنيسة الكاثوليكية وأتباعها، ولأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده برحمته، ويلهمهم الصبر والسلوان.