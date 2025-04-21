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الإثنين 21 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس تشكيل إجرامي تخصص في الاتجار بالأسلحة ببني سويف

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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قررت النيابة العامة ببني سويف حبس عاطلان أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق دائرة مركز بني سويف.

 

التحريات تكشف التفاصيل

وكانت أكدت معلومات وتحريات البحث الجنائى برئاسة المقدم محمد قاسم رئيس مباحث مركز شرطة بنى سويف ، تحت إشراف اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي، قيام عاطلان مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى سويف بالإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة متخذان من مسكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية يترأسها المقدم محمد قاسم رئيس مباحث مركز شرطة بنى سويف تم ضبط المتهمين وعُثر بحوزتهما على 6 بنادق خرطوش  وعدد 3 فرد محلى، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة تم إتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة النيابة العامة للتحقيقات.

 

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