ads
الإثنين 21 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انفجار خط المياه الرئيسي المغذي لمدينة العاشر من رمضان

انفجار خط مياه مغذي
انفجار خط مياه مغذي العاشر من رمضان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، إنفجار خط المياة الرئيسي المغذي للمدينة بقطر ١٥٠٠ ملي لمحطات المياة التي تخدم المناطق السكنية والصناعية وعلي الفور وجه المهندس علاء عبد اللاه مصطفي رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، تعليماته للمهندس ياسر النشوي مدير عام صيانة الشبكات سرعة إصلاح العطل وتذليل كافة العقبات التي تواجهم.

رئيس جهاز العاشر من رمضان يوجهة بإصلاح خط المياة المغذي المدينة 
 وتوجه المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى موقع الكسر فور الإبلاغ عنه، لمتابعة الموقف التنفيذي والإشراف علي  الأعمال الإصلاح ميدانيًا، والتأكد من سرعة احتواء الأزمة دون التأثير على إنتظام ضخ المياه للمواطنين والمصانع.

وأكد  المهندس علاء عبداللاه مصطفي،  أن فرق العمل تباشر مهامها بكفاءة عالية باستخدام المعدات الفنية المتخصصة، لسرعة الانتهاء من الإصلاح خلال وقت قياسي، مع اتخاذ كافة التدابير لضمان سلامة خط المياه وعدم تكرار الأعطال.

وأضاف عبداللاه  أن الجهاز يعمل وفق خطة استباقية لمواجهة الأعطال الطارئة، في إطار الحرص على استدامة خدمات البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق الحيوية بالمدينة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان.

إنفجار خط المياة الرئيسي المغذي لمدينة العاشر من رمضان

c7b8b09b-7917-4e71-904a-d2e4c44c5fbb
c7b8b09b-7917-4e71-904a-d2e4c44c5fbb
a63c2f3e-8c62-4b14-b4c5-950415fc866c
a63c2f3e-8c62-4b14-b4c5-950415fc866c
fdfe991b-9d35-4af1-bd20-e8b490aea259
fdfe991b-9d35-4af1-bd20-e8b490aea259
6c0bced4-23ea-45d8-bcdb-24fbca814ebb
6c0bced4-23ea-45d8-bcdb-24fbca814ebb
3967c319-aa53-4c30-bac7-e5edb3cb8137
3967c319-aa53-4c30-bac7-e5edb3cb8137
819029aa-c394-4230-95aa-863eacd939a2
819029aa-c394-4230-95aa-863eacd939a2
497a1ba8-347f-4720-bc59-88adfcdd3317
497a1ba8-347f-4720-bc59-88adfcdd3317
46980e47-647a-44d3-9eb1-6c96fa168a7a
46980e47-647a-44d3-9eb1-6c96fa168a7a
IMG_4086
IMG_4086
إنفجار خط المياة إصلاح خط مياه رئيس جهاز العاشر المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز العاشر مدينة العاشر - اخبار الشرقية