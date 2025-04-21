انفجار خط المياه الرئيسي المغذي لمدينة العاشر من رمضان

شهدت مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، إنفجار خط المياة الرئيسي المغذي للمدينة بقطر ١٥٠٠ ملي لمحطات المياة التي تخدم المناطق السكنية والصناعية وعلي الفور وجه المهندس علاء عبد اللاه مصطفي رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، تعليماته للمهندس ياسر النشوي مدير عام صيانة الشبكات سرعة إصلاح العطل وتذليل كافة العقبات التي تواجهم.

رئيس جهاز العاشر من رمضان يوجهة بإصلاح خط المياة المغذي المدينة

وتوجه المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى موقع الكسر فور الإبلاغ عنه، لمتابعة الموقف التنفيذي والإشراف علي الأعمال الإصلاح ميدانيًا، والتأكد من سرعة احتواء الأزمة دون التأثير على إنتظام ضخ المياه للمواطنين والمصانع.

وأكد المهندس علاء عبداللاه مصطفي، أن فرق العمل تباشر مهامها بكفاءة عالية باستخدام المعدات الفنية المتخصصة، لسرعة الانتهاء من الإصلاح خلال وقت قياسي، مع اتخاذ كافة التدابير لضمان سلامة خط المياه وعدم تكرار الأعطال.

وأضاف عبداللاه أن الجهاز يعمل وفق خطة استباقية لمواجهة الأعطال الطارئة، في إطار الحرص على استدامة خدمات البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق الحيوية بالمدينة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان.

إنفجار خط المياة الرئيسي المغذي لمدينة العاشر من رمضان

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