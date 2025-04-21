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الإثنين 21 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيسيرو يخصص فقرة فنية في مران الزمالك

مران الزمالك
مران الزمالك
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خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

الاهتمام بالجوانب الخططية


وقام الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض بعض الجوانب الخططية قبل خوض تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وحرص أعضاء الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.
واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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