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الإثنين 21 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد الجفالي يشارك فى التدريبات الجماعية للزمالك

الجفالى
الجفالى
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شارك التونسي أحمد الجفالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
يأتي ذلك بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بتمزق في العضلة الخلفية، وتسببت في غيابه عن المباريات خلال الفترة الماضية.

انتظام الجفالي في التدريبات الجماعية


وشارك الجفالي في الفقرة البدنية، بالإضافة إلى الجزء الفني بصورة طبعية استعدادًا للمباريات المقبلة.
واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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