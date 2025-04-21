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الإثنين 21 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ناصر ماهر يخوض المران الجماعى للزمالك

ناصر ماهر
ناصر ماهر
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انتظم ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
يأتي ذلك بعدما اعتذر اللاعب للجهاز الفني عما بدر منه في مباراة حرس الحدود بالدوري.
وشارك ناصر ماهر في الفقرة البدنية، بالإضافة إلى الجزء الفني بصورة طبيعة استعدادًا للمباريات المقبلة.
واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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