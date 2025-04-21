وادي الفروسية يتألق باستضافة البطولة الثانية لقفز الموانع

استضاف نادي وادي الفروسية، التابع لوزارة الداخلية المصرية، البطولة الثانية للفروسية لقفز الموانع للدرجات الخامسة والسادسة بقسميها، إلى جانب البطولة الدولية للأعمار السنية، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية.

جرت الفعاليات في أجواء تنافسية مميزة، حيث شهدت مشاركة نخبة من الفرسان المصريين والدوليين، مما عزز مكانة الحدث كواحد من أبرز الفعاليات الرياضية في مجال الفروسية على المستويين المحلي والإقليمي.

يأتي هذا الحدث استكمالًا لسلسلة النجاحات التي يحققها وادي الفروسية منذ تطويره من قبل وزارة الداخلية، حيث بات مركزًا رئيسيًا لاستضافة البطولات المحلية والدولية. وقد أشاد المشاركون والحضور بالتجهيزات المتطورة التي يوفرها الوادي، بما في ذلك الميادين المطابقة للمعايير الدولية، والخدمات اللوجستية التي تسهم في إنجاح مثل هذه الفعاليات.

كما أثنى الاتحاد المصري للفروسية على التعاون المثمر مع الوزارة، مؤكدًا أن هذه البطولات تساهم في تعزيز رياضة الفروسية وجذب أجيال جديدة من الفرسان.

وشهدت البطولة منافسات قوية، حيث أظهر الفرسان مهارات عالية في قفز الموانع، بينما تنافس الناشئون في البطولة الدولية للأعمار السنية بعزيمة وإصرار.

وتم تتويج الفائزين بحضور عدد من المسؤولين ورموز الرياضة، الذين أكدوا على أهمية مثل هذه الفعاليات في دعم الرياضة الوطنية وتعزيز مكانة مصر كوجهة رياضية دولية.

يذكر أن وادي الفروسية يواصل خططه لاستضافة المزيد من البطولات خلال العام الجاري، بهدف تعزيز مكانته كمركز إقليمي متميز لرياضة الفروسية، ودعم الفرسان المصريين لتحقيق إنجازات على الساحة الدولية.

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