أسعار بيض المائدة مساء اليوم الإثنين

الإثنين 21/أبريل/2025 - 06:19 م

شهدت أسعار البيض في مصر اليوم الاثنين 21 أبريل 2025 استقرار نسبي، مع تباين طفيف في الأسعار بين الأنواع المختلفة أبيض، أحمر، بلدي وبين تجار الجملة والتجزئة.

وسنقدم في هذا التقرير نظرة مفصلة على أسعار البيض في السوق المصري.



أسعار البيض الأبيض



تتراوح أسعار كرتونة البيض الأبيض اليوم بين 120 و140 جنيها. هذا التباين في الأسعار يرجع عادة إلى اختلاف جودة البيض، وحجم المزرعة، وموقع التاجر، ونفقات النقل والتوزيع.



أسعار البيض الأحمر





تتراوح أسعار كرتونة البيض الأحمر بين 125 و135 جنيها. يلاحظ أن أسعار البيض الأحمر عادة ما تكون أعلى قليلا من أسعار البيض الأبيض نظرا إلى الطلب العالي عليه في بعض الأسواق.





أسعار البيض البلدي



تتراوح أسعار كرتونة البيض البلدي بين 120 و150 جنيها. يعتبر البيض البلدي أغلى أنواع البيض.

لاحظ استقرار عام في أسعار البيض اليوم، مع تباين طفيف بين الأنواع المختلفة. ويتوقع استمرار هذه الاستقرار في الأسعار خلال الأسبوع القادم