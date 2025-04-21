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الإثنين 21 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نتنياهو يتوعّد إيران والحوثيين برد قاسٍ

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته تمكنت من إحباط ما وصفه بالمشروع الإيراني في أكثر من ساحة، مشيرًا إلى أن المؤسسة الأمنية ستواصل التصدي لما تعتبره خطرًا إقليميًا من خلال تنفيذ عمليات مباشرة.

وفي تصريحاته التي أدلى بها اليوم، أكد نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يواصل التحرك من أجل تنفيذ المهام المحددة في مناطق عدة، بينها قطاع غزة، والحدود الشمالية مع لبنان، وكذلك الأراضي السورية.

وأضاف أن التهديد القادم من جماعة أنصار الله في اليمن لن يمر دون رد، متوعدًا بإجراءات عسكرية قاسية، دون أن يحدد توقيتًا لذلك.

كما نفى نتنياهو وجود أي مخاوف من انزلاق الأوضاع الداخلية إلى نزاع داخلي، مؤكدًا أن الوضع في الداخل الإسرائيلي لا يتجه نحو مواجهة أهلية.

نتنياهو الجيش الإسرائيلي غزة