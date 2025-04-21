"الرسالة الأخيرة".. البابا فرنسيس يدعو إلى السلام والرجاء في عيد القيامة

في مشهد روحاني مهيب، أطل البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، من على شرفة البازيليك الفاتيكانية ليمنح بركته التقليدية لمدينة روما والعالم، بمناسبة عيد القيامة المجيد، فيما وُصفت هذه الكلمة بأنها "رسالته الأخيرة"، وقد تميزت بنبرة مؤثرة مليئة بالأمل والإنسانية والدعوة للسلام في عالم ممزق بالحروب والصراعات.

وقد نقل أحد معاوني البابا رسالة مكتوبة باسمه، جاء فيها نداء قوي ومباشر إلى قادة العالم: "لا تستسلموا لمنطق الخوف الذي يُغلق القلوب، بل استخدموا الموارد المتاحة لمساعدة المحتاجين، ومكافحة الجوع، وتعزيز المبادرات التي تُسهم في التنمية، هذه هي أسلحة السلام: أسلحة تبني المستقبل بدلًا من أن تزرع الموت".

مناشدة للمظلومين والمهمشين

في رسالته، عبر بابا الفاتيكان عن تضامنه العميق مع الشعوب المتألمة في مختلف أنحاء العالم، موجهًا تحياته للمسيحيين في فلسطين وإسرائيل، ولضحايا الحرب في غزة، وللمهاجرين، وللأقليات التي تتعرض للعنف والتمييز، قائلًا: "في عيني الله، كل حياة ثمينة... صرختكم الصامتة قد سُمعت، ودموعكم قد جُمعت، ولم تذهب واحدة منها سُدى".

كما دعا إلى الإفراج عن الرهائن، ووقف إطلاق النار في المناطق المنكوبة، مشددًا على أهمية استعادة الثقة بالإنسان والرجاء بالسلام، وأضاف: "قيامة المسيح هي أساس الرجاء، والرجاء لا يُخيب، ليس وهمًا بل دعوة للمسئولية، ولأن نكون شهودًا لانتصار المحبة على الكراهية".

صلاة من أجل السلام العالمي

تضمنت الرسالة تضرعات من أجل الشعوب التي تعاني من الحروب والمآسي، كأوكرانيا، واليمن، ولبنان، وسوريا، والسودان، والكونغو، وميانمار، وأرمينيا وأذربيجان، والبلقان، داعيًا إلى "حوار بنّاء" و"مصالحة شجاعة"، ورفض سباق التسلح الذي يهدد استقرار العالم.

"لا يمكن تحقيق السلام الحقيقي في غياب الحرية الدينية واحترام الفكر والتعبير، أمام قسوة الحروب التي تطال المدنيين، لا ننسى أن الضحايا ليسوا أرقامًا، بل أشخاص لهم كرامة وروح".

نداء إنساني في عام يوبيل الرحمة

وفي ختام الرسالة، دعا البابا فرنسيس إلى أن يكون هذا العام اليوبِيلي، مناسبة لإطلاق سراح أسرى الحروب والمعتقلين السياسيين، ولترسيخ قيم الرحمة والغفران في قلب كل إنسان، مرددًا: "المسيح قام! في هذا الإعلان يكمن معنى وجودنا... فلنسلّم أنفسنا للذي وحده يمكنه أن يجعل كل شيء جديدًا".