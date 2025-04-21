تسليم 410 مشروعات متناهية الصغر لتمكين الأسر اقتصاديًا بالوادي الجديد.. صور

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن جهودها لدعم الأسر وتمكينها اقتصاديًا، بتسليم الدفعة الرابعة للمشروعات الداجنة بهدف تعزيز قدرتها كقوة إنتاجية في تنمية المجتمع.

410 مشروعات متناهية الصغر

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن مؤسسة التكافل الاجتماعي سلمت 410 مشروعات متناهية الصغر لتحسين مستوى المعيشة للأسر والراغبين في إيجاد فرصة عمل.

وأضاف الزملوط، أن هذه المبادرة انطلاقًا من حرص المحافظة على دعم المواطنين، حيث تم توزيع المشاريع على عدة جمعيات أهلية، أبرزها جمعية تنمية المجتمع بعين عيش التي حصلت على 260 مشروعًا، تليها جمعية بلاط بواقع 110 مشاريع، بالإضافة إلى 40 مشروعًا جرى تسليمها مؤخرًا لجمعية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة.