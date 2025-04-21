اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر "نيو سبيس أفريقيا 2025" الدولي

انطلقت اليوم الإثنين فعاليات مؤتمر "نيو سبيس أفريقيا 2025" الدولي، الذي تستضيفه وكالة الفضاء المصرية على مدار أربعة أيام متتالية، بحضور نخبة من رؤساء وكالات الفضاء والمسؤولين الحكوميين، وقادة قطاع تكنولوجيا علوم الفضاء الأفريقي والدولي، بالإضافة إلى خبراء الصناعة والأكاديميين ورواد الأعمال. جاء ذلك تحت رعاية وكالة الفضاء المصرية، التي تؤكد من خلال هذا الحدث مكانتها الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء والاتصالات على مستوى القارة.

التزام مصر بدعم قطاع الفضاء الإفريقي

أكد الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، التزام مصر بدعم قطاع الفضاء الإفريقي وتسخير إمكانيات الوكالة لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار في القارة.مشيرا الي أن المؤتمر يشكل منصة حوارية فريدة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات الفاعلة في قطاع الفضاء الأفريقي.

حدث تاريخي

ويأتي انعقاد المؤتمر بالتزامن مع افتتاح المقر الدائم لوكالة الفضاء الأفريقية بمدينة الفضاء المصرية، وهو حدث تاريخي يعكس الطموح المشترك للقارة في بناء منظومة فضائية متكاملة.

وعبّر الدكتور تيديان واتارا، رئيس وكالة الفضاء الأفريقية، عن سعادته بهذا الافتتاح، مؤكدًا على أهمية التعاون الإقليمي والدولي وبناء شراكات استراتيجية تدعم تطوير قطاع الفضاء في أفريقيا.

جلسات حوارية

وتشهد فعاليات المؤتمر جلسات حوارية وعروضًا تقديمية رئيسية حول أحدث التطورات في تكنولوجيا الفضاء، إلى جانب مناقشات حول سوق الفضاء الأفريقي وفرص الاستثمار المتاحة، مما يعزز من فرص التعاون المشترك بين الدول الأفريقية والجهات الدولية. كما يتيح المعرض المصاحب للمؤتمر منصة لعرض الابتكارات والتقنيات المتطورة، مما يفتح آفاقًا جديدة للشراكات والمشاريع التنموية عبر القارة.

يُعد مؤتمر "نيو سبيس أفريقيا 2025" منصة استراتيجية تعكس روح الوحدة والابتكار والتعاون بين دول أفريقيا، مسلطًا الضوء على القدرات الوطنية والإقليمية في مجال الفضاء، ويؤكد على الدور المحوري لوكالة الفضاء المصرية في دعم هذه الرؤية الطموحة.