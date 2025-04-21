الداخلية تكشف ملابسات فيديو رقص فتاتين داخل مترو الأنفاق بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن المصرية، اليوم، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين. تضمن الفيديو قيام فتاتين بالرقص داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، مما أثار استياء البعض وتساؤلات حول مدى قانونية هذا التصرف داخل وسيلة مواصلات عامة.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان رسمي أنه عقب رصد الفيديو، تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة للتحقيق في الحادث. وبفضل الجهود الأمنية المكثفة، أمكن تحديد هوية الفتاتين اللتين ظهرتا في المقطع، وتبين أنهما مقيمتان بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة. تم ضبط الفتاتين واستجوابهما للوقوف على دوافع تصويرهما لهذا الفيديو.

خلال التحقيقات، أقرت الفتاتان بأنهما قامتا بتصوير المقطع المشار إليه أثناء ركوبهما مترو الأنفاق، مستغلتين قلة عدد الركاب في تلك اللحظة. وأوضحتا أن الهدف من التصوير كان للاحتفاظ بالفيديو على صفحتيهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، على سبيل اللهو والمرح، دون نية إثارة الجدل أو خرق القانون. وأكدتا أن الفيديو لم يكن موجهاً للنشر العام، لكنه تسرّب وانتشر بشكل واسع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. وأكدت الجهات الأمنية أنها مستمرة في رصد أي سلوكيات تخالف القوانين أو تعكر صفو الآداب العامة، خاصة في الأماكن العامة مثل مترو الأنفاق، مشددة على ضرورة احترام القواعد واللوائح التي تنظم استخدام وسائل النقل العام.

وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن العام وضمان التزام الجميع بالقوانين، مع التأكيد على أهمية الاستخدام الواعي لمواقع التواصل الاجتماعي لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية.