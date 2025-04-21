تصوير جوي لمصنع الكمرات الخرسانية لمشروع مترو الإسكندرية

نشرت وزارة النقل اليوم الإثنين، علي صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي تصوير جوي لمصنع الكمرات الخرسانية سابقة الصب لمشروع مترو الإسكندرية.

ويقع المصنع بمنطقة " ميرغم " غرب محافظة الإسكندرية على مساحة 150 ألف كم 2، ويتم فيه تصنيع الكمرات الخرسانية سابقة الصب بمشروع مترو الإسكندرية تمهيدا لتركيبها بالكباري التي تربط بين محطات المشروع.

إنتاج الكمرات على مدار الأسبوع



كما يوجد به عدد (4) خطوط لإنتاج الكمرات تعمل معا على مدار الأسبوع طوال 24 ساعة دون توقف. يبلغ طول الخط الواحد 100 متر، ويضم المصنع ورش لتصنيع الأقفاص الحديدية للكمرات، ومحطة خلط للخرسانة بالإضافة إلى عدد (6) رافعات لنقل الكمرات، ومعمل لاختبار الخرسانة، وأماكن لتخزين الكمرات بعد الصب.

ويسع المصنع لتخزين 350 كمرة، ويبلغ طول الكمرة الخرسانية من 20 إلى 30 مترا، وتتم أعمال التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقا. وجارى حاليا إنتاج كمرات المشروع وذلك تمهيدًا لتركيبها خلال الأيام المقبلة.